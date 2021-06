Covid, ultime news. Bollettino: 838 contagi e 40. Il tasso di positività è al 4% (Di domenica 27 giugno 2021) I tamponi testati sono 224.493. Calano ricoveri ordinari (-128) e terapie intensive (-8). Vaccini, 2,7 milioni di over 60 non hanno ancora ricevuto la prima dosel Il dato è riportato nell'ultimo report settimanale del governo. La variante Delta intanto avanza in Italia: negli ultimi 30 giorni è passata dal 4,2% del totale delle infezioni in maggio al 16,8% in giugno. Via libera del Cts alla riapertura in zona bianca delle discoteche ma solo quelle all'aperto, al 50% della capienza e per i possessori di green pass Leggi su tg24.sky (Di domenica 27 giugno 2021) I tamponi testati sono 224.493. Calano ricoveri ordinari (-128) e terapie intensive (-8). Vaccini, 2,7 milioni di over 60 non hanno ancora ricevuto la prima dosel Il dato è riportato nell'ultimo report settimanale del governo. La variante Delta intanto avanza in Italia: negli ultimi 30 giorni è passata dal 4,2% del totale delle infezioni in maggio al 16,8% in giugno. Via libera del Cts alla riapertura in zona bianca delle discoteche ma solo quelle all'aperto, al 50% della capienza e per i possessori di green pass

fanpage : Picco di contagi Covid nel Regno Unito. - fanpage : Focolaio Covid al Billionaire, per la Procura è epidemia colposa - Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, 495 positivi e 21 vittime nelle ultime 24 ore in Italia #ANSA - zazoomblog : Covid ultime news. Bollettino: 838 contagi e 40. Il tasso di positività è al 4%. LIVE - #Covid #ultime #news.… - infoitsalute : Covid-19 In Sicilia sono 111 i nuovi contagi. Una sola vittima nelle ultime 24 ore -