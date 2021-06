Covid, ultime news. Bollettino: 838 contagi e 40. Il tasso di positività è al 4%. LIVE (Di sabato 26 giugno 2021) Il dato è riportato nell'ultimo report settimanale del governo dal quale emerge che negli ultimi sette giorni è stata somministrata la prima dose in questa fascia d'età a sole 140mila persone. La variante Delta intanto avanza in Italia: negli ultimi 30 giorni è passata dal 4,2% del totale delle infezioni in maggio al 16,8% in giugno. Via libera del Cts alla riapertura in zona bianca delle discoteche ma solo quelle all'aperto, al 50% della capienza e per i possessori di green pass Leggi su tg24.sky (Di sabato 26 giugno 2021) Il dato è riportato nell'ultimo report settimanale del governo dal quale emerge che negli ultimi sette giorni è stata somministrata la prima dose in questa fascia d'età a sole 140mila persone. La variante Delta intanto avanza in Italia: negli ultimi 30 giorni è passata dal 4,2% del totale delle infezioni in maggio al 16,8% in giugno. Via libera del Cts alla riapertura in zona bianca delle discoteche ma solo quelle all'aperto, al 50% della capienza e per i possessori di green pass

