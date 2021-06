Advertising

FirenzePost : Covid Toscana: nessun morto, oggi 26 giugno, 52 nuovi positivi, 28 terapie intensive - 055firenze : I dati di oggi in Toscana #Covid_19 - ilGiunco : Lotta al Covid: anche i biologi tra i vaccinatori - SonkyK : RT @AnsaToscana: Covid: Toscana,52 nuovi positivi e nessun morto in ultime 24 ore. Giani, 'però manteniamo ancora la prudenza' #ANSA https:… - FirenzePost : Toscana Covid: nessun morto e 52 nuovi contagi. 16.690 test. Lo anticipa Giani su Facebook -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Toscana

Per quanto riguarda i ricoveri, i degenti negli ospedali pisani sono passati dai 5 di ieri ai 6 di oggi, 2 dei quali necessitano di assistenza in terapia intensiva. In, nell'arco ......DI MARINA DI ALBERESE Date le limitazioni ancora in vigore per il contrasto della pandemia da... grazie ad un accordo con Comune di Grosseto, Regionee Tiemme. Il servizio che farà sosta ...Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 187,0 x100.000 residenti contro il 215 x100.000 della media italiana (12° regione) positivi terapie in ...In Toscana, da inizio epidemia, i nuovi casi di positività al Coronavirus salgono a 244.151, 52 in più rispetto a ieri (tutti confermati con tampone molecolare). I nuovi casi sono lo 0,02% in più risp ...