Covid Sicilia, Razza: “Nessuna ragione per mascherina all’aperto dopo 28 giugno” (Di sabato 26 giugno 2021) Le parole dell’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza in merito all'ipotesi di mantenere l'obbligo della mascherina all'aperto Leggi su mediagol (Di sabato 26 giugno 2021) Le parole dell’assessore regionale alla Salute Ruggeroin merito all'ipotesi di mantenere l'obbligo dellaall'aperto

Tg3web : In piena emergenza covid, usavano ambulanze per trasportare carichi di droga tra la Sicilia e l'Abruzzo senza dare… - Mediagol : Covid Sicilia, Razza: “Nessuna ragione per mascherina all’aperto dopo 28 giugno” - bizcommunityit : Covid, capodelegazione Indonesia G20 Catania positivo a variante Delta - infoitinterno : Coronavirus, oggi in Sicilia 67 nuovi casi. Messina covid free - SiciliaTV : 'La Sicilia, che ha un numero elevato di contagi,è anche la Sicilia che ha il più basso indice di... #covid… -