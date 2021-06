Covid oggi Veneto, 38 contagi e 3 morti: bollettino 26 giugno (Di sabato 26 giugno 2021) (Adnkronos) - Sono 38 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 26 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri registrati altri 3 morti, che portano il totale delle vittime a 11.611 dall'inizio delll'emergenza legata al Covid-19. Gli attuali positivi sono 4.706 (-64), mentre i dimessi/guariti sono 408.953 (+99) Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) (Adnkronos) - Sono 38 ida coronavirus in, 26, secondo i dati deldella regione. Da ieri registrati altri 3, che portano il totale delle vittime a 11.611 dall'inizio delll'emergenza legata al-19. Gli attuali positivi sono 4.706 (-64), mentre i dimessi/guariti sono 408.953 (+99)

