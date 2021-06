Covid oggi Puglia, 58 contagi e 5 morti: bollettino 26 giugno (Di sabato 26 giugno 2021) Sono 58 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 26 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri 5 morti. Da ieri i guariti sono stati 673. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 6.444 tamponi. In tutto hanno perso la vita 6.640 persone nella Regione. Nella Regione i casi attualmente positivi sono 3.881. I ricoverati sono 161 contro i 167 di ieri, sei in meno. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 26 giugno 2021) Sono 58 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 26. Nella tabella si fa riferimento ad altri 5. Da ieri i guariti sono stati 673. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 6.444 tamponi. In tutto hanno perso la vita 6.640 persone nella Regione. Nella Regione i casi attualmente positivi sono 3.881. I ricoverati sono 161 contro i 167 di ieri, sei in meno. L'articolo proviene da Italia Sera.

