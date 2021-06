Covid oggi Piemonte, 37 contagi: bollettino 26 giugno (Di sabato 26 giugno 2021) Sono 37 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 26 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, non sono stati registrati morti. I nuovi casi (di cui 4 dopo test antigenico) sono pari allo 0,2% di 23.753 tamponi eseguiti, di cui 19.403 antigenici. Dei 37 nuovi casi, gli asintomatici sono 19 (51,4%). I casi sono 13 di screening, 18 contatti di caso, 6 con indagine in corso, 1 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 2 in ambito scolastico e 34 tra popolazione generale. I ricoverati in terapia intensiva sono 17 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 180 (- 15 ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 26 giugno 2021) Sono 37 ida coronavirus in, 26, secondo i dati deldella regione. Da ieri, non sono stati registrati morti. I nuovi casi (di cui 4 dopo test antigenico) sono pari allo 0,2% di 23.753 tamponi eseguiti, di cui 19.403 antigenici. Dei 37 nuovi casi, gli asintomatici sono 19 (51,4%). I casi sono 13 di screening, 18 contatti di caso, 6 con indagine in corso, 1 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 2 in ambito scolastico e 34 tra popolazione generale. I ricoverati in terapia intensiva sono 17 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 180 (- 15 ...

Advertising

RaiNews : A Sydney in Australia iniziano oggi due settimane di dopo che sono stati registrati oltre 80 casi di Covid-19 lega… - SkyTG24 : Covid, news. La variante Delta al 16,8% in Italia, casi quadruplicati in un mese. LIVE - RobertoBurioni : Oggi sono morte 12 persone di COVID e sono ancora molte, troppe. Però sono meno di ieri. La bottiglia è in cantina (è un rosso). - fisco24_info : Covid oggi Piemonte, 37 contagi: bollettino 26 giugno: I dati della regione - RadioGoldAl : 42 mila vaccinati oggi in Piemonte: arrivate altre 40 mila dosi tra Moderna e Johnson&Johnson -