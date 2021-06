Covid oggi Marche, 5 contagi: bollettino 26 giugno (Di sabato 26 giugno 2021) Sono 5 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 26 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1789 tamponi: 887 nel percorso nuove diagnosi (di cui 294 screening con percorso Antigenico) e 902 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 0,6%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 5 (0 nella provincia di Macerata, 1 nella provincia di Ancona, 2 nella provincia di Pesaro-Urbino, 1 nella provincia di Fermo, 0 nella provincia di Ascoli Piceno e 1 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (2 casi rilevati), contatti in ... Leggi su italiasera (Di sabato 26 giugno 2021) Sono 5 ida coronavirus nelle, 26, secondo i dati deldella regione. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1789 tamponi: 887 nel percorso nuove diagnosi (di cui 294 screening con percorso Antigenico) e 902 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 0,6%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 5 (0 nella provincia di Macerata, 1 nella provincia di Ancona, 2 nella provincia di Pesaro-Urbino, 1 nella provincia di Fermo, 0 nella provincia di Ascoli Piceno e 1 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (2 casi rilevati), contatti in ...

Il Teatro nazionale riapre ma solo con tampone negativo o vaccino. È polemica: 'Dittatura sanitaria!' Dopo aver appreso il protocollo di riapertura a norma anticovid del Teatro Nazionale, che prevede l'esibizione del tampone covid negativo (molecolare o antigenico, da non più di 24 ore) oppure il ...

Coronavirus oggi. Variante delta in Australia, Sydney torna in lockdown per due settimane Il Sole 24 ORE Sydney sarà in lockdown per due settimane La prima ministra dello stato australiano del Nuovo Galles del Sud, Gladys Berejiklian, ha annunciato che tutta l'area metropolitana di Sydney sarà in ...

Covid, Variante Delta in Italia: contagi, sintomi e vaccini Cresce la preoccupazione per la mutazione del Coronavirus che arriva dall'India: scopri le ultime novità sulla pandemia ...

