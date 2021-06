Covid oggi Lombardia, 115 contagi e 5 morti. A Milano 39 nuovi casi (Di sabato 26 giugno 2021) Sono 115 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 26 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri 5 morti. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 823. I positivi al momento nella Regione sono 11.835. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Milano a 39, Varese a 19, Bergamo a 12, Mantova a 11, Brescia a 7 e Como a 6. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 26 giugno 2021) Sono 115 ida Coronavirus insecondo il bollettino di, 26 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri 5. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 823. I positivi al momento nella Regione sono 11.835. Tra le province con il maggior numero dia 39, Varese a 19, Bergamo a 12, Mantova a 11, Brescia a 7 e Como a 6. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

RaiNews : A Sydney in Australia iniziano oggi due settimane di dopo che sono stati registrati oltre 80 casi di Covid-19 lega… - SkyTG24 : Covid, news. La variante Delta al 16,8% in Italia, casi quadruplicati in un mese. LIVE - RobertoBurioni : Oggi sono morte 12 persone di COVID e sono ancora molte, troppe. Però sono meno di ieri. La bottiglia è in cantina (è un rosso). - fisco24_info : Covid oggi Piemonte, 37 contagi: bollettino 26 giugno: I dati della regione - RadioGoldAl : 42 mila vaccinati oggi in Piemonte: arrivate altre 40 mila dosi tra Moderna e Johnson&Johnson -