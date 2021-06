Covid oggi Lazio, 79 contagi e 3 morti. A Roma 50 nuovi casi (Di sabato 26 giugno 2021) Sono 79 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 26 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri 3 morti. A Roma ci sono stati 50 nuovi casi. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti oltre 8mila tamponi e 18mila antigenici per un totale di oltre 26mila test con una percentuale di positività allo 0,2%. In calo i ricoverati di 30 unità, sono 194. Da ieri i guariti sono 192, le terapie intensive sono 60, 4 in meno. Nell’Asl Roma 1 si registrano 11 nuovi casi da ieri e 2 ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 26 giugno 2021) Sono 79 ida Coronavirus nelsecondo il bollettino di, 26 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri 3. Aci sono stati 50. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti oltre 8mila tamponi e 18mila antigenici per un totale di oltre 26mila test con una percentuale di positività allo 0,2%. In calo i ricoverati di 30 unità, sono 194. Da ieri i guariti sono 192, le terapie intensive sono 60, 4 in meno. Nell’Asl1 si registrano 11da ieri e 2 ...

