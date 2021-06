Covid oggi Emilia Romagna, 65 nuovi contagi: bollettino 26 giugno (Di sabato 26 giugno 2021) Sono 65 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 26 giugno. Nessun nuovo caso da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 3.117 tamponi con una percentuale di positività dello 0,3%. Dei nuovi casi 21 sono asintomatici. L’età media dei nuovi positivi è 33 anni. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Modena a 23, Parma a 18, Reggio Emilia a 4, quindi Bologna, il Circondario Imolese e Ravenna, tutte con 3 nuovi casi. I pazienti ricoverati ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 26 giugno 2021) Sono 65 ida Coronavirus insecondo ildi, 26. Nessun nuovo caso da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 3.117 tamponi con una percentuale di positività dello 0,3%. Deicasi 21 sono asintomatici. L’età media deipositivi è 33 anni. Tra le province con il maggior numero dicasi Modena a 23, Parma a 18, Reggioa 4, quindi Bologna, il Circondario Imolese e Ravenna, tutte con 3casi. I pazienti ricoverati ...

Advertising

RaiNews : A Sydney in Australia iniziano oggi due settimane di dopo che sono stati registrati oltre 80 casi di Covid-19 lega… - SkyTG24 : Covid, news. La variante Delta al 16,8% in Italia, casi quadruplicati in un mese. LIVE - RobertoBurioni : Oggi sono morte 12 persone di COVID e sono ancora molte, troppe. Però sono meno di ieri. La bottiglia è in cantina (è un rosso). - infoitsalute : Coronavirus Italia oggi, il bollettino Covid del 26 giugno con i contagi nelle regioni - forli24ore : Covid-19. Oggi in regione nessun decesso, 65 i nuovi casi -