Covid oggi Calabria, 37 contagi e nessun decesso: bollettino 26 giugno (Di sabato 26 giugno 2021) Sono 37 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 giugno in Calabria, secondo i dati dell’ultimo bollettino. nessun nuovo decesso. Secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffuso dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono +310 i guariti. Da inizio emergenza il totale è di 1.224 decessi. Il bollettino, inoltre, registra -273 attualmente positivi, -266 in isolamento, -7 ricoverati e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 7). I soggetti positivi di ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 26 giugno 2021) Sono 37 i nuovida coronavirus26in, secondo i dati dell’ultimonuovo. Secondo ilsull’emergenza-19 diffuso dal dipartimento Tutela della salute della Regione, sono +310 i guariti. Da inizio emergenza il totale è di 1.224 decessi. Il, inoltre, registra -273 attualmente positivi, -266 in isolamento, -7 ricoverati e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 7). I soggetti positivi di ...

Advertising

RaiNews : A Sydney in Australia iniziano oggi due settimane di dopo che sono stati registrati oltre 80 casi di Covid-19 lega… - SkyTG24 : Covid, news. La variante Delta al 16,8% in Italia, casi quadruplicati in un mese. LIVE - RobertoBurioni : Oggi sono morte 12 persone di COVID e sono ancora molte, troppe. Però sono meno di ieri. La bottiglia è in cantina (è un rosso). - infoitsalute : Coronavirus Italia oggi, il bollettino Covid del 26 giugno con i contagi nelle regioni - forli24ore : Covid-19. Oggi in regione nessun decesso, 65 i nuovi casi -