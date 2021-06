Covid oggi Abruzzo, 20 nuovi contagi: bollettino 26 giugno (Di sabato 26 giugno 2021) Sono 20 i nuovi contagi da Coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 26 giugno. Nessun morto da ieri. Sono 2.616 i tamponi molecolari e 3.963 test i antigenici eseguiti nelle ultime ore. Da ieri i guariti sono stati 38. Sono 1.007 gli attualmente positivi, 25 sono ricoverati in area medica, 3 in meno, e uno in terapia intensiva, numero che è rimasto invariato da ieri. In isolamento domiciliare 981 persone. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 26 giugno 2021) Sono 20 ida Coronavirus insecondo ildi, 26. Nessun morto da ieri. Sono 2.616 i tamponi molecolari e 3.963 test i antigenici eseguiti nelle ultime ore. Da ieri i guariti sono stati 38. Sono 1.007 gli attualmente positivi, 25 sono ricoverati in area medica, 3 in meno, e uno in terapia intensiva, numero che è rimasto invariato da ieri. In isolamento domiciliare 981 persone. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

RaiNews : A Sydney in Australia iniziano oggi due settimane di dopo che sono stati registrati oltre 80 casi di Covid-19 lega… - SkyTG24 : Covid, news. La variante Delta al 16,8% in Italia, casi quadruplicati in un mese. LIVE - RobertoBurioni : Oggi sono morte 12 persone di COVID e sono ancora molte, troppe. Però sono meno di ieri. La bottiglia è in cantina (è un rosso). - rtl1025 : ?? Continua a correre l'epidemia di #Covid nel #RegnoUnito, a causa soprattutto della #VarianteDelta. Oggi sono stat… - lifestyleblogit : Covid oggi Italia, 838 contagi e 40 morti: bollettino 26 giugno - -