Covid, oggi 838 nuovi casi e 40 morti: il bollettino del 26 giugno (Di sabato 26 giugno 2021) Covid ITALIA, IL bollettino DI oggi 26 giugno 2021: morti, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore nuovi casi: 838 Decessi: 40 Tamponi effettuati: 224.493 Terapie intensive: -8 Tasso di positività: 0,4% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 57.732 casi totali: 4.257.289 Decessi: 127.458 Guariti: 4.072.099 In Italia oggi, sabato 26 giugno 2021, si registrano 838 nuovi positivi e 40 morti per Covid. Ieri c’erano stati 753 nuovi casi e 56 ... Leggi su tpi (Di sabato 26 giugno 2021)ITALIA, ILDI262021:, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore: 838 Decessi: 40 Tamponi effettuati: 224.493 Terapie intensive: -8 Tasso di positività: 0,4% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 57.732totali: 4.257.289 Decessi: 127.458 Guariti: 4.072.099 In Italia, sabato 262021, si registrano 838positivi e 40per. Ieri c’erano stati 753e 56 ...

Advertising

RaiNews : A Sydney in Australia iniziano oggi due settimane di dopo che sono stati registrati oltre 80 casi di Covid-19 lega… - SkyTG24 : Covid, news. La variante Delta al 16,8% in Italia, casi quadruplicati in un mese. LIVE - RobertoBurioni : Oggi sono morte 12 persone di COVID e sono ancora molte, troppe. Però sono meno di ieri. La bottiglia è in cantina (è un rosso). - ologrammi : Ieri lo chiedeva il Reich Oggi lo chiede l'europa, l'euro, il BLM, il femminismo, il gender, il covid, ecc... Ma… - ProvinciaTrento : ???Nessun decesso per #Covid oggi in #Trentino e contagi estremamente contenuti (3) a fronte di circa 2.000 tamponi… -