Covid, lo spettro della zona rossa. Locatelli: “La prima dose di vaccino non copre dalla variante Delta (Di sabato 26 giugno 2021) Si sono moltiplicati per quattro nell’arco di un mese i contagi di Coronavirus da variante Delta in Italia. Dal 4.2% del totale delle infezioni in maggio siamo passati al 16,8% in giugno. Sono numeri ancora bassi, quelli forniti dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss), così come sono bassi i numeri dell’epidemia di Covid-19 nel nostro Paese. Tuttavia il ritmo al quale sta aumentando la circolazione di questa variante è un campanello d’allarme. E il quadro potrebbe cambiare, anche rapidamente. Potrebbero servire chiusure Significa che nel momento in cui, da lunedì 28 giugno, tutta Italia sarà zona bianca, ... Leggi su velvetmag (Di sabato 26 giugno 2021) Si sono moltiplicati per quattro nell’arco di un mese i contagi di Coronavirus dain Italia. Dal 4.2% del totale delle infezioni in maggio siamo passati al 16,8% in giugno. Sono numeri ancora bassi, quelli forniti dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss), così come sono bassi i numeri dell’epidemia di-19 nel nostro Paese. Tuttavia il ritmo al quale sta aumentando la circolazione di questaè un campanello d’allarme. E il quadro potrebbe cambiare, anche rapidamente. Potrebbero servire chiusure Significa che nel momento in cui, da lunedì 28 giugno, tutta Italia saràbianca, ...

Advertising

anna30048679 : RT @GerardoMoro2: @leonemaschio Per noi sono relativamente buone perchè allontanano lo spettro dell' obbligatorietà ma pessime perchè con q… - leonemaschio : RT @GerardoMoro2: @leonemaschio Per noi sono relativamente buone perchè allontanano lo spettro dell' obbligatorietà ma pessime perchè con q… - GerardoMoro2 : @leonemaschio Per noi sono relativamente buone perchè allontanano lo spettro dell' obbligatorietà ma pessime perchè… - lucam_Cavagnaro : @cipgianni @Cartabellotta PS. E si tace sempre sull’immunità naturale (contagio/guarigione) che sembra essere di lu… - Umbria24 : Spettro buco di bilancio per il Covid-19, direttori Usl: «Conti pregressi regolari» -