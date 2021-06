Covid | le news di oggi Bollettino | 753 contagi e 56 decessi Tasso positività al 4%

(Di sabato 26 giugno 2021) I tamponi processati sono 192.541. Calano ricoveri ordinari (-128) e terapie intensive (-22). L'Rt nazionale resta stabile 0,69 ma continua costante la riduzione dell'incidenza che scende ancora a 11 casi ogni 100 mila abitanti. Via libera del Cts all'apertura delle discoteche in zona bianca. Il ministro Speranza a Sky TG24: "Siamo ancora dentro la sfida". Il monito del premier Draghi: "La pandemia non è finita". Tutta l'Italia, da lunedì, in zona bianca

Sequestrati 12mila farmaci illegali e 500mila integratori alimentari pericolosi, spacciati per medicine anti -, trovati in due esercizi commerciali gestiti da società cinesi, i cui titolari erano privi dei titoli per metterli in commercio. La scoperta del nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf ...Nella discussa residenza dei Sussex, Frogmore Cottage, Harry trascorrerà la quarantena prevista per le norme anti -, ma secondo i tabloid inglesi la regina gli avrebbe già fatto visita. Sarebbe ..."Il Pistoia Basket 2000 è lieto di comunicare che il prossimo allenatore della prima squadra biancorossa sarà Nicola Brienza. I ...Il Colap consiglia ai propri iscritti di saldare il pagamento entro il 30 giugno. Intanto l'aliquota da versare passa dal 25,7 al 25,9% ...