Covid | Lazio | oggi si supererà quota 5 mln vaccinazioni

Advertising

Cisl_Lazio : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra dal #26giugno di #CgilCislUil a Firenze: Occorre estendere almeno sino al 31 ottobre il blocco dei licenzia… - ultimenews24 : 'Dobbiamo andare incontro alle persone per agevolarle nelle vaccinazioni e nel Lazio lo faremo con centri nelle loc… - fisco24_info : Variante Delta Italia, bollettino covid Protezione Civile oggi 26 giugno: I dati regione per regione da Lombardia e… - lazio_magazine : INFO - Divieto di circolazione veicolare, ecco date ed orari, il Comune di Napoli precisa: possono circolare gli au… - infoitinterno : Covid, nel Lazio altri 5 morti e 91 nuovi casi: 'Bisogna correre più della variante Delta' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lazio

"Oggi ilsupererà i 5 milioni di somministrazioni, un traguardo importante, saremo la prima delle grandi regioni italiane a raggiungere l'intera copertura vaccinale per il 70% della popolazione". Così l'......- La variante Delta del19 sta diventando prevalente anche in Italia e notizie sempre più preoccupanti giungono dalle regioni confinanti con il Molise (Puglia, Abruzzo, Campania,), dove ...La Catalent (ex Bristol-Myers Squibb) nella zona industriale di Paduni, è stata alla ribalta mesi fa per il caso dei 29 milioni di vaccini Astrazeneca contesi tra Europa e Regno Unito: ha 800 dipenden ...RIETI - Covid: terzo giorno senza positivi. C'è un guarito. Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore non si registrano ...