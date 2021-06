Covid Italia, ancora non vaccinati 2,7 milioni di over 60 (Di sabato 26 giugno 2021) In Italia sono oltre 2,7 milioni gli over 60 non ancora vaccinati: come se tutti gli abitanti di Roma non avessero ancora ricevuto neanche una dose. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto settimanale ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 26 giugno 2021) Insono oltre 2,7gli60 non: come se tutti gli abitanti di Roma non avesseroricevuto neanche una dose. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto settimanale ...

