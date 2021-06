Covid, i dati: 838 nuovi positivi con 224.493 tamponi. Tasso di positività stabile allo 0,4%, 40 nuove vittime (ma la metà da ricalcolo) (Di sabato 26 giugno 2021) Sono 838 i positivi al test del Sars-CoV-2 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 753. I test molecolari e antigenici effettuati sono 224.493, per un Tasso di positività che resta intorno allo 0,4%. Quaranta, invece, le nuove vittime – 56 il dato di ieri – ma anche oggi venti di loro sono il frutto di un ricalcolo effettuato dalla autorità sanitarie della Campania. I casi totali di Covid contati dall’inizio dell’epidemia in Italia sono 4.257.289, i morti 127.458. I dimessi e i ... Leggi su cityroma (Di sabato 26 giugno 2021) Sono 838 ial test del Sars-CoV-2 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 753. I test molecolari e antigenici effettuati sono 224.493, per undità che resta intorno0,4%. Quaranta, invece, le– 56 il dato di ieri – ma anche oggi venti di loro sono il frutto di uneffettuato dalla autorità sanitarie della Campania. I casi totali dicontati dall’inizio dell’epidemia in Italia sono 4.257.289, i morti 127.458. I dimessi e i ...

Advertising

istsupsan : #covid ?? è online il nuovo report esteso: la maggior parte dei nuovi casi è in soggetti non vaccinati, l’incidenza… - fattoquotidiano : Covid, i dati: 838 nuovi positivi con 224.493 tamponi. Tasso di positività stabile allo 0,4%, 40 nuove vittime (ma… - Agenzia_Ansa : Covid, un ricercatore Usa trova le prime sequenze del virus cancellate. Tolte dalla banca dati americana, sono dell… - nicolaprochilo : Covid-19, gli ultimi dati della Cabina di Regia: indice Rt stabile a 0,69, preoccupa la variante Delta al 16,8 per… - JPCK72 : RT @andiamoviaora: A tutti gli scienziati pro-vaccino dico che il Covid si cura, punto. Non state a rompere le scatole con percentuali e da… -