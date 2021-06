Covid: corre la variante Delta, Sydney in lockdown per 2 settimane (Di sabato 26 giugno 2021) Sydney inizia oggi due settimane di confinamento dopo che nella maggiore citt australiana sono stati registrati oltre 80 casi di Covid - 19 legati alla contagiosa variante Delta . Il contagio stato ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 26 giugno 2021)inizia oggi duedi confinamento dopo che nella maggiore citt australiana sono stati registrati oltre 80 casi di- 19 legati alla contagiosa. Il contagio stato ...

Covid: corre la variante Delta, Sydney in lockdown per 2 settimane Sydney inizia oggi due settimane di confinamento dopo che nella maggiore citt australiana sono stati registrati oltre 80 casi di Covid - 19 legati alla contagiosa variante Delta . Il contagio stato originato dall equipaggio di un aereo trasportato dall aeroporto a un hotel per la quarantena. I nuovi casi hanno colto di sorpresa ...

