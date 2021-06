Covid: Bangladesh, da lunedì al via nuovo rigido lockdown (Di sabato 26 giugno 2021) Il Bangladesh imporrà un nuovo rigido lockdown da lunedì prossimo in seguito ad un "pericoloso ed allarmante" aumento dei casi di coronavirus legati alla variante Delta: lo ha reso noto il portavoce ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 26 giugno 2021) Ilimporrà undaprossimo in seguito ad un "pericoloso ed allarmante" aumento dei casi di coronavirus legati alla variante Delta: lo ha reso noto il portavoce ...

Advertising

danze2019 : #mascherine #coronavirus #Covid_19 #pandemia ma è possibile che nelle mascherine di cui vendono anche in farmacia e… - micios68 : Gli immigrati arrivano in Tunisia dal Bangladesh per poi prendere un barcone e venire in Italia. Pagando ovviamente… - AndreaEnrici : Continua su @repubblica la pubblicazione dei reportage di @AgenceMYOP per #Safertogether, la campagna di @eu_echo s… - valeriodistefan : New post: Alleviare la fame in Bangladesh durante le restrizioni per la COVID-19 - GlobalVoices_IT : Alleviare la fame in Bangladesh durante le restrizioni per la COVID-19 -