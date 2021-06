Coronavirus, solo 5 nuovi positivi nelle Marche: due province a quota zero/ Il contagio nelle regioni (Di sabato 26 giugno 2021) ANCONA - Numeri ancora in calo e primo weekend senza la spada di Damocle del coprifuoco : nelle Marche continunano ad abbassarsi le curve Covid, ma con il comparire dei primi casi di variante Delta ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 26 giugno 2021) ANCONA - Numeri ancora in calo e primo weekend senza la spada di Damocle del coprifuoco :continunano ad abbassarsi le curve Covid, ma con il comparire dei primi casi di variante Delta ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, in Italia la variante Delta al 16,8%, Alfa al 74,9% | Il Cts: ok alle discoteche, ma solo all'aperto e con i… - AnnaP1953 : RT @biif: Perché continuano a dire che la maggioranza degli abitanti in #uk ha fatto solo la prima dose ed è per questo che impazzano #vari… - stefymigliori : RT @biif: Perché continuano a dire che la maggioranza degli abitanti in #uk ha fatto solo la prima dose ed è per questo che impazzano #vari… - QuestoTizio : RT @biif: Perché continuano a dire che la maggioranza degli abitanti in #uk ha fatto solo la prima dose ed è per questo che impazzano #vari… - irritatrix : RT @benq_antonio: Questo fa' capire che siamo paese finto- democratico sotto c'è altro, tu non puoi protestare contro un governo che non h… -