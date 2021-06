Coronavirus, l’analisi settimanale di Rezza: “Occupazione posti letto sotto soglia critica, ma alzata attenzione per circolazione varianti” (Di sabato 26 giugno 2021) Una situazione in miglioramento ma da tenere sotto stretta attenzione a causa delle varianti. È quello che emerge dall’analisi settimanale dei dati della pandemia da Coronavirus. “Anche l’Rt è sotto l’1 e si fissa attorno a 0,69 – ha spiegato Giovanni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute – E anche l’Occupazione dei posti di terapia intensiva e area medica è attorno al 4%, ben al di sotto della soglia critica”. Tuttavia “per quanto riguarda ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) Una situazione in miglioramento ma da tenerestrettaa causa delle. È quello che emerge daldei dati della pandemia da. “Anche l’Rt èl’1 e si fissa attorno a 0,69 – ha spiegato Giovanni, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute – E anche l’deidi terapia intensiva e area medica è attorno al 4%, ben al didella”. Tuttavia “per quanto riguarda ...

Advertising

ilfattovideo : Coronavirus, l’analisi settimanale di Rezza: “Occupazione posti letto sotto soglia critica, ma alzata attenzione pe… - DBenedectus : Anche in Italia viene monitorata con attenzione la diffusione di questa mutazione del coronavirus più contagiosa. I… - Maschere1 : Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi lunedì 21 giugno 2021 registra 495… - infoitinterno : Coronavirus, in Calabria situazione sempre più confortante: crolla il numero di contagi e ricoveri, tutti i DATI se… - cesololinter19 : RT @fanpage: Mario è stato colpito dalla variante inglese del Coronavirus, apparentemente non aveva patologie pregresse. Abbiamo parlato de… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’analisi Coronavirus, l’analisi settimanale di Rezza: “Occupazione posti letto sotto soglia critica, ma… Il Fatto Quotidiano