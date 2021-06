Coronavirus, il bollettino di oggi 26 giugno (Di sabato 26 giugno 2021) Covid Italia, il bollettino Coronavirus di oggi 26 giugno: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore. bollettino Coronavirus oggi: la situazione Covid in ItaliaDa lunedì 28 giugno tutta l’Italia diventerà zona bianca. Nella giornata di ieri, infatti, il ministro Speranza ha firmato l’ordinanza per il passaggio dell’ultima Regione rimasta in zona gialla: la Valle d’Aosta. Un traguardo che, in vista dell’estate, non può che far ben sperare. Preoccupa, però, la veloce diffusione della variante Delta sul territorio ... Leggi su vesuvius (Di sabato 26 giugno 2021) Covid Italia, ildi26: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore.: la situazione Covid in ItaliaDa lunedì 28tutta l’Italia diventerà zona bianca. Nella giornata di ieri, infatti, il ministro Speranza ha firmato l’ordinanza per il passaggio dell’ultima Regione rimasta in zona gialla: la Valle d’Aosta. Un traguardo che, in vista dell’estate, non può che far ben sperare. Preoccupa, però, la veloce diffusione della variante Delta sul territorio ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Covid oggi Fvg, 15 nuovi contagi: bollettino 26 giugno I dati della Regione Sono 15 i nuovi contagi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 26 giugno. Nessun morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 3.488 tamponi molecolari e 2.487 i test rapidi antigenici. La ...

Bollettino Campania oggi: contagi, morti e guariti di sabato 26 giugno Nuova giornata di raccolta dati in Italia. E' stato pubblicato il bollettino dell'emergenza Coronavirus della Campania aggiornato a sabato 26 giugno 2021. La Regione, come consuetudine, ha diramato i dati giornalieri relativi a morti, contagi e ricoverati sul ...

Covid oggi 25 giugno 2021 Emilia Romagna, bollettino coronavirus. Dati e contagi il Resto del Carlino Il Covid-19 allenta la presa, in 24 ore 37 nuovi casi e nessun decesso Sono 37 i nuovi positivi al Covid-19 in Calabria. Nel bollettino di oggi, sabato 26 giugno, non è stato registrato alcun decesso. Linea dei contagi dunque in linea con quella di ieri, quando i positiv ...

Coronavirus, il bollettino della Campania: 127 positivi su oltre 7mila tamponi, nessun decesso COVID-19, il bollettino ordinario dell'Unità di Crisi della Regione Campania Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 127 (*) di ...

