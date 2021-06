Coronavirus: il bollettino aggiornato al 26 Giugno 2021 (Di sabato 26 giugno 2021) Come di consueto il Ministero della Salute ha diramato i dati relativi all’andamento del Coronavirus in Italia. Ecco i dati odierni Il bollettino odierno del Ministero della Salute in merito all’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia presenta dati tutt’ora preoccupanti. Oggi, al 26 Giugno 2021 si registrano ben 838 nuovi contagiati (QUI per i dati diramati dalla Protezione Civile nel bollettino della giornata di ieri). Per quanto riguarda il numero dei decessi giornalieri, oggi sono 40 gli italiani che, purtroppo non ce l’hanno fatta. Per quanto riguarda la conta dei guariti ... Leggi su zon (Di sabato 26 giugno 2021) Come di consueto il Ministero della Salute ha diramato i dati relativi all’andamento delin Italia. Ecco i dati odierni Ilodierno del Ministero della Salute in merito all’andamento dell’epidemia diin Italia presenta dati tutt’ora preoccupanti. Oggi, al 26si registrano ben 838 nuovi contagiati (QUI per i dati diramati dalla Protezione Civile neldella giornata di ieri). Per quanto riguarda il numero dei decessi giornalieri, oggi sono 40 gli italiani che, purtroppo non ce l’hanno fatta. Per quanto riguarda la conta dei guariti ...

Advertising

borghi_claudio : @FabryWrath Con permesso, non valgono GLI AMICI ma I DATI. L'anno scorso era come oggi. 43 morti contro 37 - De_Sand88 : RT @SkyTG24: Coronavirus in Italia, il bollettino del 26 giugno: 838 nuovi casi, i morti sono 40 - repubblica : Coronavirus in Italia, bollettino di oggi 26 giugno: 838 nuovi casi, 40 morti - sportface2016 : Il bollettino e i numeri odierni, regione per regione, del #26giugno #Coronavirus #COVID19 - Marilenapas : RT @SkyTG24: Coronavirus in Italia, il bollettino del 26 giugno: 838 nuovi casi, i morti sono 40 -