Coronavirus Campania, il bollettino di oggi 26 giugno (Di sabato 26 giugno 2021) Il bollettino Coronavirus della Regione Campania di oggi 26 giugno. I numeri e i dati aggiornati su contagi positivi, morti e guariti. La situazione Coronavirus in CampaniaLa Regione Campani si appresta ad entrare nella seconda settimana di zona bianca. I dati riportati dal bollettino quotidiano raccontano di un calo ormai drastico rispetto al periodo di criticità. I positivi giornalieri, infatti, ammontano di solito a poco più di cento al giorno. Dati rassicuranti, considerata anche la crescita del numero di vaccinati. Nel corso della diretta Facebook di ... Leggi su vesuvius (Di sabato 26 giugno 2021) Ildella Regionedi26. I numeri e i dati aggiornati su contagi positivi, morti e guariti. La situazioneinLa Regione Campani si appresta ad entrare nella seconda settimana di zona bianca. I dati riportati dalquotidiano raccontano di un calo ormai drastico rispetto al periodo di criticità. I positivi giornalieri, infatti, ammontano di solito a poco più di cento al giorno. Dati rassicuranti, considerata anche la crescita del numero di vaccinati. Nel corso della diretta Facebook di ...

