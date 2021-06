Coronavirus, 40 decessi (20 dai ricalcoli in Campania). Stabili gli ingressi in terapia intensiva (9) e il tasso di positività (0,4%) (Di sabato 26 giugno 2021) Il bollettino del 26 giugno Gli ultimi dati diffusi dalla Protezione civile e dal ministero della Salute registrano un aumento dei nuovi contagi da Coronavirus: +838, contro i 753 di ieri. Le vittime sono invece 40 (20 da un ricalcolo della regione Campania nel periodo tra Aprile e Giugno). Ieri i decessi erano invece stati 56, un numero che comprendeva anche le 22 vittime ricalcolate dalla Regione Puglia nel periodo tra marzo e maggio. La situazione negli ospedali Il numero di ricoveri complessivi negli ospedali è di 2.069. Di questi, 1.771 fanno riferimento ad aree non critiche (ieri 1.899). Mentre 298 al numero di posti letto ... Leggi su open.online (Di sabato 26 giugno 2021) Il bollettino del 26 giugno Gli ultimi dati diffusi dalla Protezione civile e dal ministero della Salute registrano un aumento dei nuovi contagi da: +838, contro i 753 di ieri. Le vittime sono invece 40 (20 da un ricalcolo della regionenel periodo tra Aprile e Giugno). Ieri ierano invece stati 56, un numero che comprendeva anche le 22 vittime ricalcolate dalla Regione Puglia nel periodo tra marzo e maggio. La situazione negli ospedali Il numero di ricoveri complessivi negli ospedali è di 2.069. Di questi, 1.771 fanno riferimento ad aree non critiche (ieri 1.899). Mentre 298 al numero di posti letto ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus decessi Covid: 838 positivi, 40 vittime ma 20 da ricalcolo Campania I tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 224. Sul ricalcolo dei decessi in Campania il ministero della Salute ha comunicato che "in seguito a ...

COVID: 838 NUOVI CASI E 40 DECESSI ROMA - Lieve crescita dei casi di coronavirus in Italia. Il numero dei nuovi contagiati, secondo il bollettino del Ministero della ... A calare sono pure i decessi, 40 ( - 16), numero che è però il ...

Coronavirus oggi. A San Pietroburgo è record di morti e venerdì prossimo tornano gli Europei Il Sole 24 ORE Covid, a Bergamo 12 nuovi casi. In Lombardia +115 positivi e 5 decessi In Lombardia tasso di positività allo 0.3%, 5 decessi e 115 i nuovi casi. Calano ricoveri in reparti ordinari. Con 36.699 tamponi effettuati, sono 115 i nuovi casi in Lombardia con il tasso di positiv ...

Bollettino Covid, in Puglia 58 contagi e cinque decessi. Sono 58 i nuovi casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 6444 test registrati. Sono i dati riportati nel bollettino epidemiologico di oggi, sabato 26 giugno.

