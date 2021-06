Conte agita il nuovo partito Grillo | Sì | come Monti Il filo tra Beppe e Draghi

(Di sabato 26 giugno 2021) Per Giuseppe“la situazione è compromessa”, ma non è escluso che, alla fine, si arrivi a un compromesso. Intanto, però, drammatizza: me ne vado, chi mi ama mi segua. L’ex premier, dopo l’umiliazione infertagli dadavanti ai parlamentari del M5s, prova a volare sopra l’ego calpestato e a non pensare alla “ferita narcisistica” che porta addosso. Il problema “è politico e di visione con”, rimarca ai tre senatori che gli vanno a far visita a casa (Ettore Licheri, Stefano Patuanelli, che è anche ministro, e Paola Taverna).fa circolare che lunedì potrebbe parlare per ...

Una possibile uscita di scena dipotrebbe far scricchiolare quei patti trovati con il Pd in alcuni territori. Anche perché è stato proprio lui a spendersi in prima persona per diversi candidati.Inoltre silo spettro di invasioni di campo, come a Bologna, per sostegni non graditi a un ... Brutto scherzo dia Letta Francesco Boccia se ne è andato con le pive nel sacco Letta, ...L'ex premier parla di "situazione compromessa" con il Garante e minaccia di svuotare il M5s alle Camere. Intanto il comico in questi mesi ha costruito un rapporto solido con il premier. Risate compre ...ROMA. Rischia di scuotere tutta la maggioranza di governo, il terremoto M5s. Certo, il premier Mario Draghi si limita ad osservare in rigoroso silenzio e anche Pd e Leu – gli alleati del’Conte II– per ...