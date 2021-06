Consulenti liberisti | il Corriere | “Esponenti della sinistra vogliono farli fuori” Emanuele Felice | “Ci accosta a fiancheggiatori delle Br”

(Di sabato 26 giugno 2021) Non si placano le polemiche sulla scelta di Riccardo Puglisi e Carlo Stagnaro comedel governo Draghi per la politica economica. Ora però ad essere finiti nel mirino sono gli economisti firmatarilettera a Draghi contro quelle nomine. SulSera, Antonio Polito commenta il loro appello partendo dal fascismo giapponese che “inventò il crimine di pensiero” per “punire non solo gli atti, ma pure le idee”. Salvo smentire recisamente, poco dopo, di voler “fare paragoni tra le tragedie asiatiche di un secolo fa e l’appello di un nutrito gruppo di economisti italiani che vorrebbero togliere a due ...

Advertising

petergomezblog : Lettera di 150 economisti a #Draghi contro i consulenti liberisti: “Alcuni hanno visione estremista contro l’interv… - ilfoglio_it : Sprezzo della logica, ipocrisie accademiche, pulpiti grotteschi e qualche indicazione sui nemici di Draghi. Perché… - VMotterle : RT @NFratoianni: Non poteva essere altrimenti: #governodeimigliori non poteva avere altro che dei consulenti ultra liberisti e nemici dell'… - Roky99760738 : RT @claudiocerasa: La buffonata dei prof. anti liberisti. Sprezzo della logica, ipocrisie accademiche, pulpiti grotteschi e qualche indicaz… - fangiovanna : RT @lucianocapone: La buffonata dei prof. anti liberisti. Sprezzo della logica, ipocrisie accademiche e pulpiti grotteschi. Perché la lis… -

Ultime Notizie dalla rete : Consulenti liberisti

...aperta al presidente Mario Draghi per contestare la nomina di cinque economisti comedel ... e) che appartengono a think - tankdei quali non sono noti i finanziatori. La lettera si ...I firmatari dell'appello potrebbero rispondere che loro non questionano le idee dei due, ; ma che il loro intento è di segnalare che "l'appartenenza a think - tank" rende ...Professore all’università di Pavia, 46 anni e star dei social, viene criticato per posizioni considerate ultra-liberiste ...Nella lettera si legge che i tecnici scelti da Draghi sono tutti «uomini» e del «nord», e hanno una «visione economica estremista» a favore del libero mercato, minimizzano l ...