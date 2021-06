Consiglio regionale della Calabria | approvata la mozione di Irto per trasformare il Centro Regionale di Neurogenetica in Istituto di Ricerca a Carattere Scientifico

Advertising

virginiaraggi : Solidarietà a @val_ciarambino, vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, che ha ricevuto tre proiettil… - Roberto_Fico : La mia piena solidarietà alla vicepresidente del Consiglio regionale della Campania Valeria Ciarambino per le ignob… - carlaruocco1 : La nostra #ValeriaCiarambino, vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania, ha ricevuto una busta con tre… - divorex82 : RT @RaphaelRaduzzi: E intanto nel Consiglio Regionale Veneto la Liga veneta fa nascere, asseme al PD, l'intergruppo.. per l'Europa federale… - 1Socratico : RT @LaNotiziaTweet: Finanziamento a Miccichè. Con le bollette idriche dei siciliani. Indagato il presidente FI del Consiglio regionale. Buf… -

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio regionale

Mauro Buschini, presidente deldel Lazio fino a pochi mesi fa, oggi è comparso di fronte alla Commissione Trasparenza creata dopo il caos delle assunzioni in regione. Quelle fatte ...Da decidere c'è se trasferirli tout court all'Ente Parcodella Lessinia o alle nascenti Unioni. "L'orientamento", ha spiegato Marcazzan al suocomunale, "è mantenerli in capo alla ...Cirelli: grave l’innalzamento del costo delle materie prime L’assessore regionale Calvano: spazio alla digitalizzazione ...La pandemia non è finita. È il messaggio con cui Mario Draghi saluta la riunione del Consiglio europeo chiusasi ieri a Bruxelles. «In Inghilterra vediamo come la diffusione della variante Delta stia c ...