“Complicazioni dopo un intervento” Charlène di Monaco | paura per la principessa | come sta

(Di sabato 26 giugno 2021) Non arrivano buone notizie per ladi. La comunicazione ufficiale è avvenuta nelle scorse ore e tutti sono preoccupati di ciò che le sta succedendo. Infatti, non è affatto in buone condizioni di salute,confermato dalla casa reale in una nota ufficiale. Un po’ di tempo fa è stata sottoposta ad unchirurgico, i cui strascichi non cessano di essere presenti. E non è ancora dato sapere quando potrà definitivamente ristabilirsi e tornare in forma. Per questa ragione sarà costretta a saltare uno dei momenti più importanti della sua vita personale. Il marito Alberto ...

Ultime Notizie dalla rete : Complicazioni dopo

essere stata sottoposta ad un intervento chirurgico il mese scorso per una grave infezione otorinolaringoiatrica contratta in Sudafrica, per alcune, la Principessa è stata ...Charlene operata, la riabilitazione Il 23 giugno è stata sottoposta a una nuova operazione per lelegate alla prima. Non le è dato sapere quando potrà tornare alla vita normale, ma ...Da Palazzo la nota ufficiale sulle condizioni della principessa, operata a causa di un’infezione otorinolaringoiatrica. Non sarà insieme al marito per festeggiare il decimo anniversario ...Per la prima volta in dieci anni la principessa Charlene di Monaco non festeggerà con il marito Alberto l'anniversario di matrimonio ...