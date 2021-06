Come Huawei risponde al cambiamento dei pagamenti digitali (Di sabato 26 giugno 2021) Le occasioni di acquisto si stanno moltiplicando grazie ai nuovi strumenti di pagamento digitale: Huawei risponde con un sistema di sicurezza e protezione a ciclo completo a partire proprio da AppGallery La pandemia ha accelerato la transizione verso i pagamenti digitali. Già nel 2020, secondo l’istituto Kantar, il 55 per cento degli italiani ha preferito i pagamenti elettronici rispetto al contante. E non solo. Il pagamento attraverso lo smartphone sta entrando con un certo impeto nella vita quotidiana. Se si calcola che il 94 per cento degli italiani ha in mano uno smartphone, il 74 per cento di loro ... Leggi su cityroma (Di sabato 26 giugno 2021) Le occasioni di acquisto si stanno moltiplicando grazie ai nuovi strumenti di pagamento digitale:con un sistema di sicurezza e protezione a ciclo completo a partire proprio da AppGallery La pandemia ha accelerato la transizione verso i. Già nel 2020, secondo l’istituto Kantar, il 55 per cento degli italiani ha preferito ielettronici rispetto al contante. E non solo. Il pagamento attraverso lo smartphone sta entrando con un certo impeto nella vita quotidiana. Se si calcola che il 94 per cento degli italiani ha in mano uno smartphone, il 74 per cento di loro ...

