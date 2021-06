Come e perché la Russia amoreggia con il Sudan (Di sabato 26 giugno 2021) Mosca rafforza la presenza russa in Africa, contribuendo, insieme alla Cina, a contrastare fortemente sia la presenza francese sia quella americana Il primo ministro della Federazione Russa, Mikhail Mishustin, ha firmato venerdì 25 giugno il decreto che consente la realizzazione dell’importantissima infrastruttura navale russa in Sudan. Questo accordo naturalmente è stato possibile anche grazie all’intensificazione della sinergia in ambito militare tra Mosca e Khartoum. Sotto il profilo strategico questo accordo consentirà alla Russia di realizzare un centro logistico nelle prossimità di Port Sudan di fronte al Mar Rosso e ciò ... Leggi su cityroma (Di sabato 26 giugno 2021) Mosca rafforza la presenza russa in Africa, contribuendo, insieme alla Cina, a contrastare fortemente sia la presenza francese sia quella americana Il primo ministro della Federazione Russa, Mikhail Mishustin, ha firmato venerdì 25 giugno il decreto che consente la realizzazione dell’importantissima infrastruttura navale russa in. Questo accordo naturalmente è stato possibile anche grazie all’intensificazione della sinergia in ambito militare tra Mosca e Khartoum. Sotto il profilo strategico questo accordo consentirà alladi realizzare un centro logistico nelle prossimità di Portdi fronte al Mar Rosso e ciò ...

Advertising

meb : Elena Lucrezia Corner, la prima donna laureata nella storia. Era il 1678, fu un evento rivoluzionario. Oggi come al… - SalvatoreMerlo : Chi ha distrutto l’Inpgi? Editori, prepensionati e sindacato. Ecco come e perché, lo spiega benissimo @lucianocapone - MarcelloChirico : Pongo la domanda da ANTIRAZZISTA praticante & arciconvinto: se i giocatori dell' #Italia decidessero di non inginoc… - Vicenza36 : @giusepperizzos Perché ? Se incontro una persona diversa da me non mi inginocchio.. la saluto e basta é un essere u… - JPB53556534 : @Annamar35486740 @Antonel15773761 @marcell16895275 @a_meluzzi @_cieloitalia @nati_cieloner @PeterWo31671308… -

Ultime Notizie dalla rete : Come perché A Reggio Emilia per una full immersion di arte, cibo e fotografia Altre arti non arrivano a queste vette, perché Reggio è stata ingiustamente spogliata nei secoli di ...del corpo centrale e degli spazi annessi ha restituito i Chiostri di San Pietro alla città come ...

I tedeschi barcollano e cadono: video choc del motoscafo Viene da chiedersi se l'uomo abbia perso l'equilibrio perché ubriaco o per altri motivi. Come spiega il Corriere della Sera non si tratta del proprietario del mezzo ma del suo amico, il 52enne che il ...

La dimensione sociale dell’errore: perché è difficile andare controcorrente Il Sole 24 ORE Altre arti non arrivano a queste vette,Reggio è stata ingiustamente spogliata nei secoli di ...del corpo centrale e degli spazi annessi ha restituito i Chiostri di San Pietro alla città...Viene da chiedersi se l'uomo abbia perso l'equilibrioubriaco o per altri motivi.spiega il Corriere della Sera non si tratta del proprietario del mezzo ma del suo amico, il 52enne che il ...