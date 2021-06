Colombia: attentato Duque, taglia di 667.000 euro su autori (Di sabato 26 giugno 2021) Il ministro della Difesa Colombiano Diego Molano ha annunciato oggi che il governo è disposto a pagare fino a 3000 milioni di pesos (circa 667.000 euro) a chiunque dia informazioni atte a catturare i ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 26 giugno 2021) Il ministro della Difesano Diego Molano ha annunciato oggi che il governo è disposto a pagare fino a 3000 milioni di pesos (circa 667.000) a chiunque dia informazioni atte a catturare i ...

Colombia, attacco armato contro l'elicottero del presidente Duque: nessun ferito Dopo l'attentato alla caserma, il governo di Duque aveva promesso di raddoppiare da sette a ... teatro da tempo di una complessa trama di tensioni tra Colombia e Venezuela. Tra le misure adottate anche ...

Colombia, attentato Duque: taglia di 667'000 euro sugli autori Il generale Jorge Vargas nel frattempo ha reso noto che gli investigatori hanno localizzato il luogo da cui sono stati sparati i colpi contro l'elicottero ...

