Cogliate | incendio in abitazione | a fuoco il garage interrato | FOTO

questa mattina, sabato 26 giugno, a. L'allarme è stato dato poco prima delle 12,30 da alcuni residenti nella zona di via Leopardi, che hanno visto alzarsi fumo dal di una villetta situata all'incrocio con via Marconi. In quel momento nella casa non c'era nessuno, così alcuni vicini sono accorsi

Undi cui non si conosco ancora le cause, nella giornata di giovedì, 17 giugno 2021, ha travolto un'auto, in via delle Rose, a. Erano circa le ore 15.15, quando sono intervenuti i ...Nessun ferito ma un'auto è andata distrutta, nel pomeriggio di giovedì, a, a causa di unche ha devastato la vettura, in via delle Rose. L'allarme è scattato attorno alle 15.15: sul posto per l'intervento di soccorso sono intervenuti con autopompe da ...Incendio in un’abitazione questa mattina, sabato 26 giugno, a Cogliate. L’allarme è stato dato poco prima delle 12,30 da alcuni residenti nella zona di ...COGLIATE – L’incendio di un’auto nel pomeriggio di ieri, giovedì 17 giugno, ha movimentato i soccorsi in direzione di Cogliate, nella zona della strada provinciale che conduce a Barlassina.