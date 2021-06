Ciclismo | pagelle prima tappa Tour de France 2021 | strepitoso Alaphilippe in una tappa con tante cadute

(Di sabato 26 giugno 2021) Ladelde(Brest – Landerneau, 197 km) vede la vittoria di Julian, che sullo strappo finale stacca tutti e giunge al traguardo da solo, vestendo lagialla di questa edizione. In seconda posizione a 8 secondi si piazza Michael Matthews, che batte in volata Primoz Roglic. Il vincitore dello scorso anno Tadej Pogacar giunge invece sesto. Ledei protagonisti Julian10: Il fenomenose si impone in maniera strepitosa sul traguardo di ...

Advertising

sportface2016 : #Ciclismo, Pagelle prima tappa #TourdeFrance2021: strepitoso #Alaphilippe in una tappa con tante cadute - infoitsport : Ciclismo, pagelle Campionati Italiani 2021: Sonny Colbrelli perfetto, Fausto Masnada super. Non collaborano Nibali… - sportface2016 : #Ciclismo, le pagelle dei Campionati Nazionali Italiani 2021: strepitoso #Colbrelli su un ottimo #Masnada - infoitsport : Ciclismo, Campionati Italiani 2021: le pagelle della cronometro. Ganna paga il finale, Sobrero spaziale! -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo pagelle

OA Sport

Nel mondo del, il domandone del momento è questo: Vincenzo Nibali correrà all'Olimpiade di Tokyo? Non ...pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva ledi ...L'ORDINE DI ARRIVO Ledei protagonisti Sonny Colbrelli 10: Vittoria stupenda per il corridore della Bahrain Merida, che su un percorso selettivo tiene il passo dei migliori per poi restare da ...THOMAS CECCON 7: Non è ancora il Ceccon straripante di dicembre scorso ma è in buone condizioni e a Tokyo può puntare alla finale. Ottima la gestione di gara con una seconda vasca travolgente. SIMONE ...CAMPIONATI ITALIANI CICLISMO 2021 Sonny Colbrelli, voto 10: era il grande favorito e non ha fallito nell'appuntamento più importante. Come specificato dal bresciano all'arrivo "sono stato perfetto". N ...