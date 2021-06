Chiesa e ancora l’atalantino Pessina: l’Italia supera l’Austria e vola ai quarti (Di sabato 26 giugno 2021) Grazie al guizzo di Chiesa e alla firma dell’atalantino Pessina, ancora lui, Italia supera non senza fatica l’Austria. La partita di Wembley termina con il punteggio di 2-1 dopo i due tempi supplementari. I primi 90 minuti si sono conclusi con il punteggio di 0-0, con un gol annullato all’Austria che ha tenuto l’Italia intera per alcuni minuti con il fiato sospeso. Poi i due gol azzurri nella prima frazione supplementare. Negli ultimi quindici minuti l’Austria ha accorciato le distanze con Kalajdzic, ma la squadra di Mancini è riuscita a ... Leggi su bergamonews (Di sabato 26 giugno 2021) Grazie al guizzo die alla firma dellui, Italianon senza fatica. La partita di Wembley termina con il punteggio di 2-1 dopo i due tempi supplementari. I primi 90 minuti si sono conclusi con il punteggio di 0-0, con un gol annullato alche ha tenutointera per alcuni minuti con il fiato sospeso. Poi i due gol azzurri nella prima frazione supplementare. Negli ultimi quindici minutiha accorciato le distanze con Kalajdzic, ma la squadra di Mancini è riuscita a ...

Ultime Notizie dalla rete : Chiesa ancora Italia - Austria, Mancini: 'Questa sofferenza ci farà bene' Specialmente se l'Italia dovesse andare ancora avanti e quel gol di Chiesa dell'1 - 0 valere ancora di più. Dopo la vittoria in Italia - Austria ai supplementari, le parole del commissario tecnico: '...

Italia - Austria 2 - 1: Chiesa e Pessina portano Mancini ai quarti E alla fine ai supplementari si è andata a conquistare la qualificazione grazie a Chiesa e Pessina, ... Alla fine però la prova d'inglese a Wembley è stata superata e la gioia è stata ancora più bella ...

Le pagelle dell'Italia - Chiesa una benedizione. Spinazzola ancora versione Grosso TUTTO mercato WEB Euro 2020 - Italia-Austria 0-0 (92'), partono i supplementari PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE Ricomincia la sfida, risultato ancora sullo 0-0. Batte l'Italia. Tornano in campo le due squadre, gara ancora ferma sullo 0-0. SECONDO TEMPO Finisce qui, si ...

Mancini: «Chiesa è stato bravissimo. Dico grazie ai giocatori» Il Ct Mancini ha commentato la vittoria dell’Italia contro l’Austria agli ottavi di finale di Euro 2020. Le dichiarazioni «L’abbiamo portata a casa perchè l’abbiamo meritata, già nel primo tempo dovev ...

