Chiellini, «Non ci inginocchieremo. L'Austria non ce lo ha chiesto». E scambia il nazismo con il razzismo (Di sabato 26 giugno 2021) Il capitano della Nazionale, Giorgio Chiellini, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai Sport prima di Italia-Austria. Ha comunicato che l'Italia non si inginocchierà prima della partita. Il motivo – che ci pare surreale – è che L'Austria non lo ha chiesto, ha spiegato. Quando la squadra avversaria lo farà, l'Italia si adeguerà per solidarietà e sensibilità. Oggi no: non è arrivata nessuna richiesta in tal senso. Ma, se la toppa era fin qua peggio del buco, il meglio – si fa per dire – doveva ancora arrivare. Chiellini, infatti, ha completato il suo pensiero confondendo il razzismo con il nazismo.

matteosalvinimi : #Chiellini, capitano dell’Italia: “Non ci inginocchieremo”. Applausi e #forzaAzzurri, viva lo sport e la Libertà???? #ITAAUT - Corriere : ?? ULTIM'ORA - C'è la conferma di Chiellini: l'Italia non si inginocchierà - ZZiliani : 'Combattere il nazismo'. Da Marte è tutto, grazie al capitano (oggi non in campo) laureato dell'#Italia, a voi la l… - GBFelemou : fanno bene a non inginocchiarsi perché se questo è il livello d'interesse che hanno riguardo l'argomento (almeno x… - offtopiK_ : Dalle parole di Chiellini che parla di nazismo abbiamo capito che questi non sanno neanche cosa stanno facendo e pe… -