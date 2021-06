Chiellini, che gaffe in diretta tv: “Combatteremo il nazismo” (Di sabato 26 giugno 2021) Incredibile lapsus di Chiellini nel prepartita di Italia-Austria: “Cercheremo sicuramente di combattere il nazismo” Incredibile lapsus di Giorgio Chiellini nel prepartita di Italia-Austria. Intervistato dalla Rai, il capitano della Nazionale ha detto: “Cercheremo sicuramente di combattere il nazismo“. Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI! Chiellini vuole lottare contro il nazismo proprio quando giochiamo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 26 giugno 2021) Incredibile lapsus dinel prepartita di Italia-Austria: “Cercheremo sicuramente di combattere il” Incredibile lapsus di Giorgionel prepartita di Italia-Austria. Intervistato dalla Rai, il capitano della Nazionale ha detto: “Cercheremo sicuramente di combattere il“. Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!vuole lottare contro ilproprio quando giochiamo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ZZiliani : Speriamo che nel secondo tempo #Foda metta dentro Himmler e Göring così entra #Chiellini, sconfigge il nazismo e passiamo. #ItaliaAustria - mante : Onestamente non me lo merito di essere costretto a vergognarmi per quello che dice Chiellini. Non me lo merito. - chiellini : Ennesima grande prova di un gruppo unico. Salutiamo Roma e il nostro pubblico che ci ha sempre sostenuto e trasmess… - atlantidelibri : RT @Moonlightshad1: #Chiellini, capitano della Nazionale, ha detto che se l’Austria si inginocchierà lo faranno anche loro “per combattere… - illuminati_vale : RT @Moonlightshad1: #Chiellini, capitano della Nazionale, ha detto che se l’Austria si inginocchierà lo faranno anche loro “per combattere… -