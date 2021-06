Che nostalgia degli anni ’90 | serie tv | moda e giochi cult tornano a farci sognare

(Di sabato 26 giugno 2021) Alzi la mano chi ha dimenticato i pomeriggi in compagnia ditv diventate epiche come: Friends, Bayside School, Willy il Principe di Bel Air. E ancora, alzi la mano chi non ha mai stretto tra le mani un tamagotchi o un Game Boy. E infine, chi di voi non ha mai indossato un paio L'articolo

Advertising

borghi_claudio : #Draghi dice che dobbiamo tenere sotto controllo l'inflazione... intravedo della nostalgia... - ItaliaViva : Il Generale Figliuolo e il Governo Draghi hanno dimostrato, con competenza e autorevolezza, che tornare in sicurezz… - raffaellapaita : “Il governo #Draghi e il generale Figliuolo hanno dimostrato che si può correre sui vaccini e tornare in sicurezza.… - mbreveglieri : @1littleendian Io avevo il Commodore 16: niente mongolfiera, bensì lo 'spirolike' che faceva tante ciambelle. ?? Nos… - Gabri_Benci : RT @ValerioMinnella: @AniMatMigrante @GenCar5 @Mau_Rota @antoniopolito1 Prima regola della comunicazione 2021: Quando qualcuno tira fuori l… -

Ultime Notizie dalla rete : Che nostalgia

il Resto del Carlino

Solo qualche vecchio garibaldino potrebbe credereio abbiadi uno stato teocratico. Il reato è una cosa, il peccato un'altra ben diversa. In questi giorni si discute su un disegno di ...Se laper il gioco non accenna a placarsi, sarete felici di dare un'occhiata a Bleak Faith , action RPGvi farà tornare alla memoria la saga di Miyazaki.Riforma Agraria: un nuovo borgo in Maremma. È il titolo del nuovo progetto editoriale sulla riforma agraria che Fondazione Vulci, in collaborazione con il Comune di Montalto di Castro, sta realizzando ...Alzi la mano chi ha dimenticato i pomeriggi in compagnia di serie tv diventate epiche come: Friends, Bayside School, Willy il Principe di Bel Air. E ...