Centrodestra diviso | rischio flop Meloni va da ssola e divorzia da Salvini

(Di sabato 26 giugno 2021) Non solo Milano, anche a Napoli ilrischia una figuraccia colossale. Catello Maresca, che sarebbe dovuto essere il candidato unitario della coalizione, non vuole assolutamente liste di partiti e Fratelli d'Italia è pronta a schierare l'avvocato Sergio Rastrelli, addirittura con Giorgiacapolista. Da FdI temono che dietro la decisione di Maresca ci sia Matteo... Segui su affaritaliani.it

Advertising

News_24it : LATINA - “I contrasti, le liti, i personalismi e gli egoismi che si sono scatenati attorno alla mia persona, non mi… - LRompicoglioni : - PaolinoFabrizi1 : RT @sole24ore: Nell’attesa del partito unico il centrodestra resta diviso - infoitinterno : Nell’attesa del partito unico il centrodestra resta diviso - edavid57edavid : RT @sole24ore: Nell’attesa del partito unico il centrodestra resta diviso -

Ultime Notizie dalla rete : Centrodestra diviso

Il Sole 24 ORE

dunque, anche se non è detta l'ultima parola. Intanto Gargiulo, avvocato, attuale consigliere comunale d'opposizione e già candidato sindaco cinque anni fa ma solo per la sua ......al Monte- sulla collina - la campagna elettorale di Massimo Gnocchi e di Obiettivo Comune Gallarate . Un gruppo consistente, che vuole intercettare chi non è convinto né daloggi ...In una lettera aperta Giovanna Miele rinuncia alla propria candidatura come sindaco di Latina, ipotesi osteggiata da alcune anime all’interno del centrodestra. Miele descrive un centrodestra lacerato ...Circa 12 punti percentuali dividono Gaetano Manfredi da Catello Maresca. Sono tanti gli scenari elaborati da Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecnè con Agenzia Dire, con interviste effettuat ...