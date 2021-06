Caterina Balivo pubblica una foto in spiaggia senza trucco e tira in ballo Belen: “Io non c’ho il fisico” (Di sabato 26 giugno 2021) Caterina Balivo si gode le vacanze in riva al mare in questo primo scorcio d’estate e si mostra senza trucco in una foto con cui tira in ballo Belen Rodriguez. “Io non c’ho il fisico“, dichiara la conduttrice lanciando un riferimento alla showgirl argentina, spiegando anche il motivo della sua “autocritica”. Caterina Balivo, foto al mare e messaggio a Belen: “Io non c’ho il fisico“ Sotto il sole della sua ultima ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 26 giugno 2021)si gode le vacanze in riva al mare in questo primo scorcio d’estate e si mostrain unacon cuiinRodriguez. “Io nonil“, dichiara la conduttrice lanciando un riferimento alla showgirl argentina, spiegando anche il motivo della sua “autocritica”.al mare e messaggio a: “Io nonil“ Sotto il sole della sua ultima ...

