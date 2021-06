Catania: momenti di paura sul volo con poliziotti e migranti, atterraggio di emergenza (Di sabato 26 giugno 2021) Palermo, 26 giu. (Adnkronos) - momenti di paura, ieri sera, sul volo Catania-Roma della compagnia Bulgarian Air Charter, con 42 passeggeri a bordo, di cui 34 poliziotti e otto migranti. Pochi minuti dopo il decollo, con destinazione Roma Fiumicino, l'aereo è tornato indietro per un'avaria al motore. Intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco. L'aeromobile, come apprende l'Adnkronos, dopo l'atterraggio, è stato ispezionato e adesso si trova al parcheggio dell'aerostazione. I poliziotti erano in missione per Roma per accompagnare nella Capitale il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) Palermo, 26 giu. (Adnkronos) -di, ieri sera, sul-Roma della compagnia Bulgarian Air Charter, con 42 passeggeri a bordo, di cui 34e otto. Pochi minuti dopo il decollo, con destinazione Roma Fiumicino, l'aereo è tornato indietro per un'avaria al motore. Intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco. L'aeromobile, come apprende l'Adnkronos, dopo l', è stato ispezionato e adesso si trova al parcheggio dell'aerostazione. Ierano in missione per Roma per accompagnare nella Capitale il ...

