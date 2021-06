Cashback, rimborsi e rinnovi: cosa c’è da sapere (Di sabato 26 giugno 2021) rimborsi e possibili rinnovi: quali sono le date da tenere a mente sul Cashback? Ecco cosa c’è da sapere Il 30 giugno 2021 segna la data di conclusione del primo semestre di Cashback, misura voluta dal governo Conte per incentivare i pagamenti elettronici. Pensata da Conte come una misura in linea con le restrizioni anti-Covid del momento, il Cashback conclude il suo primo banco di prova, ma i dubbi su un ipotetico bis rimangono. I rimborsi Per i rimborsi si parla del 1 luglio, data in cui verrà restituito il 10% della somma ... Leggi su zon (Di sabato 26 giugno 2021)e possibili: quali sono le date da tenere a mente sul? Eccoc’è daIl 30 giugno 2021 segna la data di conclusione del primo semestre di, misura voluta dal governo Conte per incentivare i pagamenti elettronici. Pensata da Conte come una misura in linea con le restrizioni anti-Covid del momento, ilconclude il suo primo banco di prova, ma i dubbi su un ipotetico bis rimangono. IPer isi parla del 1 luglio, data in cui verrà restituito il 10% della somma ...

