Caro De Luca | sull’obbligo della mascherina all’aperto ha pensato bene anche al turismo?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 giugno 2021)deluchissimamente vostro, come mi diverte qualche volta apostrofarla dal mio blog su ilfattoquotidiano.it. Vuole sempre andare controcorrente: siamo arrivati faticosamente in zona bianca e dal 28 giugno entra in vigore il provvedimento che cessa l’obbligo di portare lanegli spazi. E lei cosa pensa di fare? Di testa sua, come sempre. Al “liberi tutti” lei ha risposto “vi tengo ancora imbavagliati”. Perché io posso. Io posso disporre del mio potere come mi pare. Poi una piccola marcia indietro su quella che rimane ancora la Grande Incognita. Se sono un’anima solitaria, potrò finalmente esporre il più smagliante ...