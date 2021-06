Carey Mulligan | i cinque migliori film di un' attrice promettente

Leggi su movieplayer

(Di sabato 26 giugno 2021) La sua carriera non solo è, è inarrestabile: scopriamo insieme idi, straordinaria interprete di Una donna. Una donnaè una donna che mantiene e agisce. Un'è un'che squarcia lo schermo con il proprio sguardo, lasciando che lo spettatore entri in quel varco magico, fatto di vite in celluloide e universi immersivi in cui ricercare sprazzi di sé.è sia ...