Cara sinistra | dov’è lo scandalo se un governo di transizione chiama tecnici neoliberisti?

(Di sabato 26 giugno 2021) Undiliberale ha due avversari, come sostengo con un collega in un libro che uscirà in settembre da Feltrinelli: ie gli etno-nazionalisti. Nella fase neoliberista del capitalismo internazionale, quella cominciata nei primi anni Ottanta dopo le vittorie nel ’79 di Thatcher e Reagan, sono state dominanti le teorie economiche e le idee politiche che l’istituto Bruno Leoni professa e propaganda. Dopo la crisi di questo regime politico-economico internazionale, con la Grande Recessione del 2007/2008 e poi la pandemia, nel libro prima menzionato sosteniamo che si sono create le condizioni per una nuova fase del ...