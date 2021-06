Cantante campana picchiata dal fidanzato | mostra il volto tumefatto sui social

(Di sabato 26 giugno 2021) Hato il suoin un video, pubblicato sui, Giuliana Danzé, 26enne di Benevento, nota al pubblico per aver partecipato ai programmi tv “All together now 2” e l’edizione francese di “The Voice”. L’artista è stata aggredita edal suo compagno e in filmato ha raccontato la brutale aggressione.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Jane34469521 : @ALW4Y5YOU cantante ma sono stonata come una campana quindi credo la bidella simpatica -

Ultime Notizie dalla rete : Cantante campana

Il Meridiano News

Chi è Giuliana Danzè Giuliana è una giovane, originaria di Benevento, appassionatasi sin da bambina al mondo della musica. Ha partecipato al programma di Rai 1 ' Ti lascio una ...Giuliana Danzé è stata aggredita e picchiata dal suo compagno. Ha mostrato il volto tumefatto nel video sui suoi social all'uscita dall'ospedale. La giovane26enne di Benevento, è nota al pubblico per aver partecipato ai programmi tv "All together now 2" e l'edizione francese di "The Voice". ' Oggi voglio metterci la faccia " racconta " per ...Sto guarendo velocemente perché dentro di me ho una forza che va oltre ogni logica e ogni legge “Oggi voglio metterci la faccia – dice Giuliana – per denunciare pubblicamente quanto mi è accaduto. La ...Il famoso rapper campano ha pronosticato risultato esatto e marcatori della gara di Euro 2020 tra Italia e Austria.