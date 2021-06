Canoa velocità | Europei Junior U23 Poznan 2021 | altre tre finali per gli azzurri

Leggi su oasport

(Di sabato 26 giugno 2021) Si conclude la terza giornata degli/U23 di, in Polonia. Quattro equipaggiimpegnati nelle semi, e ben tre sono riusciti ad arrivare in finale.Si giocherà una medaglia Matteo Bazzano nel K1 200: il ragazzo del Cus Pavia è secondo nella semifinale breve, arrivando a quattro decimi dal greco Christos Matsas. Il suo 36.207 gli basta per essere sicuro della piazza d’onore e giocarsi tutto domani. Ultimo round anche per Clarissa Farina e Michela Di Santo nel C2 200: terzo posto nella semifinale, ...