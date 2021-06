Campionato Europeo: dove vedere Italia-Austria (Di sabato 26 giugno 2021) L’Italia ha salutato l’Olimpico di Roma dopo tre vittorie nel girone A e si presenta a Wembley per affrontare l’Austria negli ottavi di finale di Euro 2020. Per gli Azzurri è la prima partita da dentro o fuori, quella in cui è vietato sbagliare. L’Italia di Mancini, prima classificata del gruppo A, si trova di fronte la seconda del gruppo C, l’Austria di Franco Foda, che ha conquistato la qualificazione battendo l’Ucraina nella terza giornata del girone. Leggi su vanityfair (Di sabato 26 giugno 2021) L’Italia ha salutato l’Olimpico di Roma dopo tre vittorie nel girone A e si presenta a Wembley per affrontare l’Austria negli ottavi di finale di Euro 2020. Per gli Azzurri è la prima partita da dentro o fuori, quella in cui è vietato sbagliare. L’Italia di Mancini, prima classificata del gruppo A, si trova di fronte la seconda del gruppo C, l’Austria di Franco Foda, che ha conquistato la qualificazione battendo l’Ucraina nella terza giornata del girone.

Ultime Notizie dalla rete : Campionato Europeo Euro2020, Graziani: Italia tra le prime quattro, poi non sarà facile ROMA - ''E' un campionato europeo bellissimo ma anche molto difficile, speriamo di avere anche un pizzico di fortuna che serve sempre''. A dirlo è Francesco Graziani, ex centravanti di Torino, Fiorentina e Roma, ma ...

Consigli per gli acquisti: Alioski, il sinistro chirurgico della Macedonia Uno dei calciatori migliori per rendimento dell'Europeo potrebbe essere anche un'occasionissima sul mercato. Il Campionato Europeo in corso non serve soltanto come spettacolo estivo, o per tifare la propria nazionale in gara. Ma si tratta di una rassegna internazionale molto utile per i club di tutto il ...

Campionato Europeo: dove vedere Italia-Austria L'Austria di Foda è l'avversario degli Azzurri negli ottavi di finale. L'Italia si presenta a Wembley forte delle tre vittorie nel girone ...

